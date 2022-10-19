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01:45, 19 октября 2022Мир

На финской АЭС обнаружили повреждения в третьем реакторе

Компания-оператор финской АЭС «Олкилуото» TVO заявила о повреждении третьего реактора

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Финская компания-оператор TVO Teollisuuden Voima, обслуживающая атомную электростанцию (АЭС) «Олкилуото», сообщила о повреждении в третьем реакторе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Уточняется, что повреждения были обнаружены внутри насосов питательной воды на турбинной установке «Олкилуото-3» во время работ по техническому обслуживанию и проверке. «Вероятно, это окажет влияние на ход пробной эксплуатации "Олкилуото-3" и начало регулярного производства электроэнергии», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что обнаруженные повреждения не представляют опасности.

Введение в эксплуатацию третьего энергоблока АЭС «Олкилуото» неоднократно переносилось, его запуск был запланирован на декабрь. Ожидается, что с выводом атомной электростанции на полную мощность Финляндия станет энергетически независимой от иностранных поставок.

В конце июня стало известно, что проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием России окончательно закрыт. Отмечается, что это отразится на целях Хельсинки по достижению углеродной нейтральности. Атомная электростанция должна была повлиять на рост потребления электричества и сокращение выбросов.

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Марина Совина
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