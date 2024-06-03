Работу новой АЭС в Финляндии приостановили из-за неисправности

В Финляндии АЭС «Олкилуото-3» прервала работу из-за неисправности турбины

В Финляндии работу новой атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото-3» приостановили из-за неисправности турбины. Об этом говорится в сообщении компании-владельца Teollisuuden Voima.

Инцидент произошел утром в понедельник, 3 июня. В результате производство электроэнергии на АЭС было временно приостановлено. Причина неполадок в данный момент уточняется. «Событие не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность», — отметили в компании.

«Олкилуото-3» является самой новой электростанцией в стране — ее ввели в эксплуатацию в апреле 2023 года, через 18 лет после начала строительства. Известно, что в ноябре 2023 года работа «Олкилуото-3» прерывалась дважды с разницей в 10 дней. В первый раз специалисты выявили неисправность турбинной установки, а следующая остановка была связана с тестовыми проверками сетей в районе электростанции.