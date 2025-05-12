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12:36, 12 мая 2025Мир

Польша признала персонами нон грата российских дипломатов из генконсульства в Кракове

МИД Польши: Дипломаты РФ из консульства в Кракове признаны персонами нон грата
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Трое российских дипломаты из генконсульства в Кракове признаны персонами нон грата. Об этом сообщила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс, передает РИА Новости.

«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно», — указали в польском МИД.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Краков из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша продолжает сознательно обрушать отношения с Россией.

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Польша признала персонами нон грата российских дипломатов из генконсульства в Кракове

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