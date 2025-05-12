Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 12 мая 2025РоссияЭксклюзив

Названо условие повторного включения отопления при похолодании

Депутат Аксененко назвал возможным повторное включение отопления
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти дней подряд, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Аксененко.

«Центральная система отопления, к которой подключены многоэтажки, — это километры трубопроводов, множества теплопунктов и насосных станций. Запуск работы такого механизма всегда происходит постепенно. Это не кнопка включения света — система должна прогреться и разогнаться», — объяснил Аксененко.

Сначала, рассказал депутат, теплом заполняются магистрали, потом теплопункты, затем — дома. В больших городах, по его словам, процесс включения отопления может занимать до недели. Он также напомнил, что в Москве отопление не отключали даже тогда, когда в конце апреля температуры превысили 25 градусов — этого не делали, пока не стало очевидно, что погода окончательно устоялась, а воздух прогрелся.

«После отключения отопление его могут включить повторно, но только в случае, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд держится ниже 8 градусов и по прогнозу будет и дальше опускаться. Сейчас такого прогноза нет. если же включить всю систему несмотря на прогноз, может произойти так, что запущенная система прогреется к тому моменту, когда температура за окном вырастет, и в квартирах с включенным отоплением начнется жара», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Пора начинать адаптироваться» Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
«Пора начинать адаптироваться»Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
15 июля 2021
«В России знают, что такое вечная мерзлота». Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
«В России знают, что такое вечная мерзлота».Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
30 мая 2021

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление постепенно вернется в Россию к концу недели. Он добавил, что только в пятницу и субботу столбик термометра уверенно перевалит за отметку в 15 градусов, а на юге достигнет 18 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано новое фото Сергея Суровикина. Пропавшего из публичного поля генерала заметили в Африке

    Австралийский наемник рассказал о зачислении в ряды ВСУ в пьяном виде

    В Китае обеспокоились контактами между Россией и США

    Москвичам назвали сроки возвращения тепла

    Уехавший из-за СВО скандальный писатель заявил о желании вернуться в Россию

    Россияне поставили рекорд по покорению горы при попытке спастись от медведя

    Россияне массово увлеклись «пивным туризмом»

    Улитка отложила яйцо из шеи и попала на видео

    ЕС отправит 900 миллионов евро доходов от российских активов на оружие для Украины

    Суд назвал сроки для членов старейшей в Москве ОПГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости