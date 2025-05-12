Названо условие повторного включения отопления при похолодании

Депутат Аксененко назвал возможным повторное включение отопления

Несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти дней подряд, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Аксененко.

«Центральная система отопления, к которой подключены многоэтажки, — это километры трубопроводов, множества теплопунктов и насосных станций. Запуск работы такого механизма всегда происходит постепенно. Это не кнопка включения света — система должна прогреться и разогнаться», — объяснил Аксененко.

Сначала, рассказал депутат, теплом заполняются магистрали, потом теплопункты, затем — дома. В больших городах, по его словам, процесс включения отопления может занимать до недели. Он также напомнил, что в Москве отопление не отключали даже тогда, когда в конце апреля температуры превысили 25 градусов — этого не делали, пока не стало очевидно, что погода окончательно устоялась, а воздух прогрелся.

«После отключения отопление его могут включить повторно, но только в случае, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд держится ниже 8 градусов и по прогнозу будет и дальше опускаться. Сейчас такого прогноза нет. если же включить всю систему несмотря на прогноз, может произойти так, что запущенная система прогреется к тому моменту, когда температура за окном вырастет, и в квартирах с включенным отоплением начнется жара», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление постепенно вернется в Россию к концу недели. Он добавил, что только в пятницу и субботу столбик термометра уверенно перевалит за отметку в 15 градусов, а на юге достигнет 18 градусов.