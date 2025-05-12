Нидерланды и Австралия захотели обязать Россию начать переговоры по делу MH17

Нидерланды и Австралия потребовали от ИКАО обязать РФ начать переговоры по MH17

Нидерланды и Австралия обратились в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с требованием обязать Россию начать переговоры по делу о крушении малайзийского Boeing, который выполнял рейс MH17 в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Нидерландов, пишет ТАСС.

«Нидерланды и Австралия просят Совет ИКАО обязать Российскую Федерацию приступить к переговорам (...) и содействовать этому процессу», — заявили в ведомстве.

Ранее ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. В кабинете министров Нидерландов отметили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.