Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 12 мая 2025Мир

Нидерланды и Австралия захотели обязать Россию начать переговоры по делу MH17

Нидерланды и Австралия потребовали от ИКАО обязать РФ начать переговоры по MH17
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Нидерланды и Австралия обратились в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с требованием обязать Россию начать переговоры по делу о крушении малайзийского Boeing, который выполнял рейс MH17 в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Нидерландов, пишет ТАСС.

«Нидерланды и Австралия просят Совет ИКАО обязать Российскую Федерацию приступить к переговорам (...) и содействовать этому процессу», — заявили в ведомстве.

Ранее ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. В кабинете министров Нидерландов отметили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Орбан рассказал о крахе западной стратегии по разрушению России

    Нидерланды и Австралия захотели обязать Россию начать переговоры по делу MH17

    Возможность скорого повторного включения отопления оценили

    Жители российского города пожаловались на водопад в квартирах и подъезде дома

    В Раде указали на определяющие будущее Украины решения

    На Украине раскрыли страх Европы

    Россия нанесла мощные удары по Киеву и Одесской области

    Российскую теннисистку Андрееву довели до слез во время турнира в Риме

    В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости