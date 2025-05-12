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08:27, 12 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над финалисткой конкурса «Миссис Россия» отправили в СИЗО

Обвиняемому в убийстве финалистки «Миссис Россия» Маурер грозит до 15 лет тюрьмы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Участницу конкурса «Миссис Россия» забили насмерть

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Тимирязевский районный суд Москвы отправил в СИЗО мужчину по фамилии Паштаев, который обвиняется в расправе над 40-летней финалисткой конкурса «Миссис Россия» и известной скрипачкой Натальей Маурер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По версии следствия, злоумышленник был знакомым Маурер. В ходе ссоры он сильно избил женщину, в результате чего она не выжила.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Участницу конкурса «Миссис Россия» обнаружили без признаков жизни в московской квартире врача-хирурга и старшего научного сотрудника центра «Микрохирургия глаза» Алексея Паштаева. В жилище был беспорядок и следы борьбы.

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