Обвиняемого в расправе над финалисткой конкурса «Миссис Россия» отправили в СИЗО

Обвиняемому в убийстве финалистки «Миссис Россия» Маурер грозит до 15 лет тюрьмы

Тимирязевский районный суд Москвы отправил в СИЗО мужчину по фамилии Паштаев, который обвиняется в расправе над 40-летней финалисткой конкурса «Миссис Россия» и известной скрипачкой Натальей Маурер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По версии следствия, злоумышленник был знакомым Маурер. В ходе ссоры он сильно избил женщину, в результате чего она не выжила.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Участницу конкурса «Миссис Россия» обнаружили без признаков жизни в московской квартире врача-хирурга и старшего научного сотрудника центра «Микрохирургия глаза» Алексея Паштаева. В жилище был беспорядок и следы борьбы.

