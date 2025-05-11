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21:26, 11 мая 2025Силовые структуры

Участницу конкурса «Миссис Россия» забили насмерть

Участницу конкурса «Миссис Россия» Наталью Маурер забили до смерти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве участницу конкурса «Миссис Россия» и известную скрипачку Наталью Маурер нашли в Москве без признаков жизни. Об этом сообщает Baza.

Тело 40-летней женщины обнаружили 3 мая в квартире, принадлежащей врачу-хирургу, старшему научному сотруднику центра «Микрохирургия глаза» Алексею Паштаеву. В жилище был беспорядок и следы борьбы.

По данным следствия, Маурер и Паштаев жили вместе. Владельца квартиры арестовали, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Маурер являлась победительницей конкурса «Миссис Нижний Новгород», что давало ей право на участие в «Миссис Россия». Также она играла на скрипке вместе с мужем, солистом балета Нижегородского театра оперы и балета.

В апреле сообщалось, что обладательнице титула «Мисс Россия-2015» Софье Никитчук грозит до двух лет лишения свободы. Модель проходит обвиняемой по статье 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РФ. 6 ноября 2024 года Никитчук прилетела в московский аэропорт Внуково из Ниццы, сделав пересадку в Стамбуле. Таможенники остановили ее, когда она проходила по «зеленому коридору». Во время досмотра у пассажирки нашли золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier на сумму более 11 миллионов рублей. Украшения оказались незадекларированы

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