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10:58, 27 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для обладательницы титула «Мисс Россия»

Победительнице конкурса «Мисс Россия» Софье Никитчук грозит до 2 лет
Варвара Митина (редактор)
София Никитчук

София Никитчук . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обладательнице титула «Мисс Россия-2015» Софье Никитчук грозит до двух лет лишения свободы. Об этом пишет Mash.

Модель проходит обвиняемой по статье 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РФ.

6 ноября 2024 года Никитчук прилетела в московский аэропорт Внуково из Ниццы, сделав пересадку в Стамбуле. Таможенники остановили ее, когда она проходила по «зеленому коридору».

Во время досмотра у пассажирки нашли золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier на сумму более 11 миллионов рублей. Украшения оказались незадекларированы, хотя закон это требует. Модель объяснила отсутствие декларации тем, что это ее личные вещи. Таким образом Никитчук уклонилась от уплаты более трех миллионов рублей налогов.

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