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16:40, 6 ноября 2024Из жизни

Известную модель поймали с контрабандой в Москве. «Мисс Россия» пыталась провезти украшения на миллионы рублей

Участницу конкурса «Мисс Россия» и модель Никитчук заподозрили в контрабанде
Алина Гончарова
Алина Гончарова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Таможенники московского аэропорта Внуково задержали известную российскую модель Софию Никитчук. Обладательницу титула «Мисс Россия» заподозрили в том, что она пыталась контрабандой провезти ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей.

«Вице-мисс мира-2015» прибыла из французской Ниццы, сделав пересадку в Стамбуле. Таможенники остановили ее, когда она проходила по «зеленому коридору». Девушка предъявила два кольца, колье Cartier и золотые часы Patek Philippe. При этом она объяснила, что украшения не декларировала, потому что это личные вещи.

Фото: ФТС России

«Мисс Россия» может грозить до пяти лет колонии

Ценности передали на экспертизу. Специалисты определили, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750-й пробы. В пресс-службе Федерального таможенного управления сообщили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров») и 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РФ. По этим статьям модели грозит до пяти лет тюрьмы.

Как указывает «МК», девушку отпустили после оформления изъятия у нее контрабандного товара.

София Никитчук в 2014 году получила титул «Мисс Екатеринбург», в 2015 году — «Мисс Россия» и «Вице-мисс мира-2015». Экс-директор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, работавшая с Никитчук, рассказала, что у той нет информации о возможных проблемах модели с законом.

София очень разумный, взвешенный, информированный и дисциплинированный человек, который не склонен нарушать правила. Скорее, наоборот

Светлана Петраковаэкс-директор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург»

Родственники участницы конкурсов красоты также не смогли объяснить, почему она не задекларировала дорогие кольца и часы. Мать девушки заявила, что не в курсе ситуации и не читает новости.

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24 декабря 2022

Ранее с контрабандой попалась «Мисс Москва-2018»

В прошлом году сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево изъяли у модели контрабанду на два миллиона рублей. Ксения Паленова вернулась в Россию из Турции и попалась правоохранителям, когда проходила границу. Таможенники обратили внимание на брендовые аксессуары — браслет Cartier из белого золота с камнями и сумку Hermes. Стоимость вещей составляла более двух миллионов рублей и превышала допустимый для ввоза в Россию лимит.

Под проверку попали в том числе сотрудники таможни и полиции. Тогда некий аноним сообщил, что таможенникам дали взятку, чтобы освободить модель от ответственности. Скрыть нарушение Паленовой якобы пытались с помощью подделки чеков и затирания серийных номеров.

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