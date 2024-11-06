Известную модель поймали с контрабандой в Москве. «Мисс Россия» пыталась провезти украшения на миллионы рублей

Участницу конкурса «Мисс Россия» и модель Никитчук заподозрили в контрабанде

Таможенники московского аэропорта Внуково задержали известную российскую модель Софию Никитчук. Обладательницу титула «Мисс Россия» заподозрили в том, что она пыталась контрабандой провезти ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей.

«Вице-мисс мира-2015» прибыла из французской Ниццы, сделав пересадку в Стамбуле. Таможенники остановили ее, когда она проходила по «зеленому коридору». Девушка предъявила два кольца, колье Cartier и золотые часы Patek Philippe. При этом она объяснила, что украшения не декларировала, потому что это личные вещи.

«Мисс Россия» может грозить до пяти лет колонии

Ценности передали на экспертизу. Специалисты определили, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750-й пробы. В пресс-службе Федерального таможенного управления сообщили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров») и 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РФ. По этим статьям модели грозит до пяти лет тюрьмы.

Как указывает «МК», девушку отпустили после оформления изъятия у нее контрабандного товара.

София Никитчук в 2014 году получила титул «Мисс Екатеринбург», в 2015 году — «Мисс Россия» и «Вице-мисс мира-2015». Экс-директор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, работавшая с Никитчук, рассказала, что у той нет информации о возможных проблемах модели с законом.

София очень разумный, взвешенный, информированный и дисциплинированный человек, который не склонен нарушать правила. Скорее, наоборот Светлана Петракова экс-директор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург»

Родственники участницы конкурсов красоты также не смогли объяснить, почему она не задекларировала дорогие кольца и часы. Мать девушки заявила, что не в курсе ситуации и не читает новости.

Ранее с контрабандой попалась «Мисс Москва-2018»

В прошлом году сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево изъяли у модели контрабанду на два миллиона рублей. Ксения Паленова вернулась в Россию из Турции и попалась правоохранителям, когда проходила границу. Таможенники обратили внимание на брендовые аксессуары — браслет Cartier из белого золота с камнями и сумку Hermes. Стоимость вещей составляла более двух миллионов рублей и превышала допустимый для ввоза в Россию лимит.

Под проверку попали в том числе сотрудники таможни и полиции. Тогда некий аноним сообщил, что таможенникам дали взятку, чтобы освободить модель от ответственности. Скрыть нарушение Паленовой якобы пытались с помощью подделки чеков и затирания серийных номеров.