Обладательницу титула «Мисс Россия» задержали за контрабанду

Обладательницу титула «Мисс Россия-2015» Софью Никитчук заподозрили в том, что она пыталась контрабандой провезти в Россию ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.
Победительница конкурса красоты прилетела в московский аэропорт Внуково из Ниццы, сделав пересадку в Стамбуле. Таможенники остановили ее, когда она проходила по «зеленому коридору».
Во время досмотра у пассажирки нашли золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier. Украшения оказались незадекларированы. Она объяснила отсутствие декларации тем, что это ее личные вещи.
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