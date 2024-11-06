Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:35, 6 ноября 2024Из жизни

Обладательницу титула «Мисс Россия» задержали за контрабанду

Победительницу конкурса «Мисс Россия» Софью Никитчук заподозрили в контрабанде
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Обладательницу титула «Мисс Россия-2015» Софью Никитчук заподозрили в том, что она пыталась контрабандой провезти в Россию ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Победительница конкурса красоты прилетела в московский аэропорт Внуково из Ниццы, сделав пересадку в Стамбуле. Таможенники остановили ее, когда она проходила по «зеленому коридору».

Во время досмотра у пассажирки нашли золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier. Украшения оказались незадекларированы. Она объяснила отсутствие декларации тем, что это ее личные вещи.

Материалы по теме:
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?
6 октября 2024
В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024». Кого признали самой красивой девушкой страны?
В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024». Кого признали самой красивой девушкой страны?
6 октября 2024

Никитчук задержали. Ей грозит уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что финалистка конкурса красоты «Мисс Москва» ушла с чужой короной из-за ошибки ведущей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      В Иране обеспокоились превентивным ударом США и Израиля

      После увольнения более 100 медработников в российскую больницу нагрянула проверка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше