Обвиняемого в вооруженном нападении на полицейских в Махачкале арестовали

В Махачкале суд арестовал обвиняемого в вооруженном нападении на полицейских

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу 25-летнего обвиняемого в вооруженном нападении на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

Молодой человек пробудет под арестом до 5 июля. Ему вменяются статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 («Угон без цели хищения»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 226 («Хищение оружия») УК РФ.

По версии следствия, 5 мая обвиняемый вместе с другим соучастником преступления вооружились ножами и напали на сотрудников ДПС, завладели их оружием и патрульной машиной. После этого они открыли прицельную стрельбу по полицейским. В результате два сотрудника получили ранения, несовместимые с жизнью. Второй боевик был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что выживший участник вооруженного нападения признал вину и рассказал все обстоятельства преступления.