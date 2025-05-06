Напавший на сотрудников российской полиции в Махачкале признал вину

В Махачкале участник вооруженного нападения на полицейских признал вину

В Махачкале участник вооруженного нападения на полицейских признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 («Угон без цели хищения»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 226 («Хищение оружия») УК РФ.

В ходе допроса одного из напавших на сотрудников полиции, который сейчас находится в больнице, он рассказал все обстоятельства преступления и признал вину.

В СК ранее уточнили, что второй участник преступления был ликвидирован.

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео.