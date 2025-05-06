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21:14, 6 мая 2025Силовые структуры

Раскрыто состояние победившего бандита в рукопашном бою полицейского из Махачкалы

Омбудсмен Алхасов: Раненный в Махачкале полицейский в сознании
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Напавший на сотрудников российской полиции в Махачкале признал вину

Кадр: Telegram-канал Омбудсмен Дагестана Запир Алхасов

Полицейский из Махачкалы, победивший в рукопашном бою напавшего на наряд ДПС бандита, находится в реанимации, но чувствует себя «относительно хорошо». Об этом сообщил омбудсмен Дагестана Запир Алхасов в своем Telegram-канале.

По его словам, силовик в сознании, врачи оценили его состояние как среднетяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Алхасов выразил ему глубокую благодарность за проявленное мужество и рассказал, что весь Дагестан переживает за него. Он отметил, что у полицейского приподнятое состояние духа.

В МВД Дагестана сообщили, что 26-летний сотрудник органов внутренних дел по имени Мурад во время нападения был ранен, но сумел отразить атаку вооруженного ножом бандита. Силовик перехватил оружие и нанес им удар напавшему. В итоге бандит был ликвидирован, его сообщник получил ранение при задержании.

Следователи предъявили ему обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном обороте огнестрельного оружия и угоне служебного автомобиля.

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Вооруженные мужчины открыли шквальный огонь по наряду ДПС, двоим силовикам не удалось выжить.

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