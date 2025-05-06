Участнику вооруженного нападения на полицейских в Махачкале предъявили обвинение

СК предъявил обвинение раненому бандиту, напавшему на наряд ДПС в Махачкале

Стало известно о тяжелом состоянии напавшего на полицейских в Махачкале

Начало событий в новости Стало известно о тяжелом состоянии напавшего на полицейских в Махачкале

Следователи предъявили обвинение жителю Дагестана, участвовавшему в вооруженном нападении на наряд ДПС в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчине вменили посягательство на жизнь сотрудников полиции, незаконный оборот огнестрельного оружия и угон служебного автомобиля. Обвиняемый находится в настоящее время в больнице, он получил тяжелое ранение при задержании.

На допросе мужчина признал вину в полном объеме и рассказал следователям обстоятельства нападения на полицейских.

В СК ранее уточнили, что второй участник преступления был ликвидирован.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выделить выплаты семьям жертв и пострадавших.

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео.