Участнику вооруженного нападения на полицейских в Махачкале предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение жителю Дагестана, участвовавшему в вооруженном нападении на наряд ДПС в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Мужчине вменили посягательство на жизнь сотрудников полиции, незаконный оборот огнестрельного оружия и угон служебного автомобиля. Обвиняемый находится в настоящее время в больнице, он получил тяжелое ранение при задержании.
На допросе мужчина признал вину в полном объеме и рассказал следователям обстоятельства нападения на полицейских.
В СК ранее уточнили, что второй участник преступления был ликвидирован.
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выделить выплаты семьям жертв и пострадавших.
Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео.