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18:23, 6 мая 2025Силовые структуры

Участнику вооруженного нападения на полицейских в Махачкале предъявили обвинение

СК предъявил обвинение раненому бандиту, напавшему на наряд ДПС в Махачкале
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно о тяжелом состоянии напавшего на полицейских в Махачкале

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение жителю Дагестана, участвовавшему в вооруженном нападении на наряд ДПС в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчине вменили посягательство на жизнь сотрудников полиции, незаконный оборот огнестрельного оружия и угон служебного автомобиля. Обвиняемый находится в настоящее время в больнице, он получил тяжелое ранение при задержании.

На допросе мужчина признал вину в полном объеме и рассказал следователям обстоятельства нападения на полицейских.

В СК ранее уточнили, что второй участник преступления был ликвидирован.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выделить выплаты семьям жертв и пострадавших.

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео.

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