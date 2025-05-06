Глава Дагестана выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выплаты

Глава Дагестана Меликов: Семьям жертв перестрелки выделят по миллиону рублей

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выделить выплаты семьям жертв и пострадавших. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Чиновник отметил, что слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, и добавил, что власти региона будут поддерживать их. Меликов сообщил, что семьи жертв получат по миллиону рублей, а пострадавших — по 500 тысяч.

«Средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе". Еще раз приношу свои соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего восстановления раненым», — написал в блоге глава Дагестана.

О перестрелке в Махачкале стало известно в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео. Двух получивших ранения полицейских спасти не удалось.