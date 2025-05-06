Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 6 мая 2025Россия

Глава Дагестана выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выплаты

Глава Дагестана Меликов: Семьям жертв перестрелки выделят по миллиону рублей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выделить выплаты семьям жертв и пострадавших. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Чиновник отметил, что слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, и добавил, что власти региона будут поддерживать их. Меликов сообщил, что семьи жертв получат по миллиону рублей, а пострадавших — по 500 тысяч.

«Средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе". Еще раз приношу свои соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего восстановления раненым», — написал в блоге глава Дагестана.

О перестрелке в Махачкале стало известно в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео. Двух получивших ранения полицейских спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

    Названы пять самых вредных для сердца продуктов

    Российские войска ударили по украинскому аэродрому

    Вице-чемпионка Олимпиады из России поменяла спортивное гражданство на сербское

    Украинского военного осудили в России на 17 лет за теракты под Курском

    Tesla начала терять еще один европейский рынок

    В бундестаге потребовали отставки Мерца после провала на выборах

    Атака ВСУ на жилой дом россиянина в Курской области стала предметом расследования

    Hyundai зарегистрировал товарные знаки в России

    Концентрация пыльцы березы в Москве достигла аномальных значений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости