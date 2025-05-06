Раскрыта судьба напавших на полицейских в Махачкале

СК: Один из двух напавших на полицейских в Махачкале ранен, он в больнице

Глава Дагестана выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выплаты

Начало событий в новости Глава Дагестана выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выплаты

В Следственном комитете (СК) России раскрыли судьбу двух бандитов, напавших на наряд ДПС в Махачкале: один из них находится в больнице с ранением, второй — ликвидирован, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

В СК подтвердили, что напавших было двое. Среди сотрудников правоохранительных органов есть погибшие и пострадавшие.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по трем статьям УК РФ: 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 («Угон») и 226 УК РФ («Хищение оружия»).

Вместе с тем МВД республики заявляло, что двое напавших на силовиков нейтрализованы.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выделить выплаты семьям жертв и пострадавших.

О перестрелке в Махачкале стало известно в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео. Двух получивших ранения полицейских спасти не удалось.