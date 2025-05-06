Стало известно о тяжелом состоянии напавшего на полицейских в Махачкале

ТАСС: Участник вооруженного нападения на полицейских в Махачкале тяжело ранен

Раскрыта судьба напавших на полицейских в Махачкале

Начало событий в новости Раскрыта судьба напавших на полицейских в Махачкале

Состояние участвовавшего в вооруженном нападении на наряд ДПС в Махачкале оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Дагестана.

Получивший ранение в ходе задержания напавший находится в больнице. В Следственном комитете России рассказали, что его сообщник был ликвидирован.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по трем статьям УК РФ: 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 («Угон») и 226 УК РФ («Хищение оружия»). Вместе с тем МВД республики заявляло, что двое напавших на полицейских нейтрализованы.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования жертвам перестрелки в Махачкале и пообещал выделить выплаты семьям жертв и пострадавших.

Перестрелка в Махачкале произошла в понедельник, 5 мая. Несколько вооруженных мужчин открыли шквальный огонь по полицейским. Первые минуты нападения боевиков попали на видео.