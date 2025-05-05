В УМВД Дагестана раскрыли число нападавших в Махачкале

УМВД Дагестана: На полицейских в Махачкале напали двое вооруженных мужчин

На полицейских в Махачкале напали двое вооруженных мужчин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Дагестану.

В ведомстве призвали не распространять недостоверную информацию о четырех боевиках. «Информация о том, что нападавших было 4, не соответствует действительности», — подчеркнули в УМВД по региону.

Там также заявили, что оба нападавших нейтрализованы.

Неизвестные открыли огонь по полицейским на улице Керимова около 14:15 по местному времени. В результате нападения двое правоохранителей не выжили, а двое раненых полицейских госпитализированы. В ходе перестрелки также пострадали трое прохожих, среди которых 40-летняя местная жительница и 17-летняя школьница.