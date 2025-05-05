Раскрыта хронология событий во время перестрелки полиции с боевиками в Махачкале

УМВД Дагестана: перестрелка в Махачкале началась в 14:15

Нападение боевиков на сотрудников полиции в Махачкале произошло около 14:15 (мск) на улице Керимова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Дагестану.

Неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате нападения двое правоохранителей не выжили, а двое раненых полицейских госпитализированы. В ходе перестрелки также пострадали трое прохожих, среди которых 40-летняя местная жительница и 17-летняя школьница.

Ранее сообщалось, что один из боевиков планировал зарезать раненого полицейского в Махачкале.