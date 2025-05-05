Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:22, 5 мая 2025Силовые структуры

Раскрыта хронология событий во время перестрелки полиции с боевиками в Махачкале

УМВД Дагестана: перестрелка в Махачкале началась в 14:15
Варвара Митина (редактор)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Нападение боевиков на сотрудников полиции в Махачкале произошло около 14:15 (мск) на улице Керимова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Дагестану.

Неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате нападения двое правоохранителей не выжили, а двое раненых полицейских госпитализированы. В ходе перестрелки также пострадали трое прохожих, среди которых 40-летняя местная жительница и 17-летняя школьница.

Ранее сообщалось, что один из боевиков планировал зарезать раненого полицейского в Махачкале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео

    Путин присвоил звания высших офицеров группе российских военных

    iPhone лишатся экранного выреза

    Возлюбленная Тимати подтвердила беременность на видео в купальнике

    Названы причины резкого падения российского фондового рынка

    Диетолог назвала снижающий риск рака орех

    Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших из-за перестрелки в Махачкале

    Минздрав привел новые данные о пострадавших при нападении на полицейских в Дагестане

    Роднина оценила физическую форму Путина

    Глава офиса Зеленского надел костюм и приблизился к НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости