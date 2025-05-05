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16:58, 5 мая 2025Силовые структуры

Один из боевиков планировал зарезать раненого полицейского в Махачкале

Боевик планировал зарезать раненого полицейского в Махачкале
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Один из боевиков планировал зарезать раненого полицейского в Махачкале. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале «Осведомитель».

На кадрах видны двое боевиков около машины ДПС, один из них при этом ранен и лежит на земле, в руках у него оружие. Второй заглядывает в салон служебного автомобиля, после чего замечает приближающегося раненого полицейского. Боевик достает нож и направляется в его сторону.

Борьба попала на видео. Сообщалось, что полицейскому удалось вырвать нож у боевика, после чего он нанес преступнику удары.

Ранее стало известно о нападении неизвестных на сотрудников ГИБДД. Стрелки открыли шквальный огонь по полицейским. Двое стрелков были ликвидированы на месте ЧП, еще двое угнали служебный автомобиль и скрылись на нем.

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