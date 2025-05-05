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19:47, 5 мая 2025Силовые структуры

Правоохранители установили личности ликвидированных боевиков в Махачкале

SHOT: Нападение на полицейских в Махачкале совершили Алилмагомедов и Магомедов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В УМВД Дагестана раскрыли число нападавших в Махачкале

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Правоохранители установили личности ликвидированных в Махачкале боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, нападение на полицейских совершили Ахмед Алилмагомедов и Батал Магомедов. Оба мужчины 2000 года рождения.

Ранее в республиканском УМВД России рассказали, что нападение на полицейских совершили двое вооруженных мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям на улице Керимова около 14:15 по местному времени. В результате нападения двое полицейских не выжили, а двое раненых полицейских госпитализированы. В ходе перестрелки также пострадали трое прохожих, среди которых 40-летняя местная жительница и 17-летняя школьница.

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