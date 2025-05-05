Правоохранители установили личности ликвидированных боевиков в Махачкале

SHOT: Нападение на полицейских в Махачкале совершили Алилмагомедов и Магомедов

Начало событий в новости В УМВД Дагестана раскрыли число нападавших в Махачкале

Правоохранители установили личности ликвидированных в Махачкале боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, нападение на полицейских совершили Ахмед Алилмагомедов и Батал Магомедов. Оба мужчины 2000 года рождения.

Ранее в республиканском УМВД России рассказали, что нападение на полицейских совершили двое вооруженных мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям на улице Керимова около 14:15 по местному времени. В результате нападения двое полицейских не выжили, а двое раненых полицейских госпитализированы. В ходе перестрелки также пострадали трое прохожих, среди которых 40-летняя местная жительница и 17-летняя школьница.