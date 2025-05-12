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13:46, 12 мая 2025Наука и техника

Описан механизм неожиданного влияния сна на память

Nature Communications: Сон подготавливает мозг к запоминанию новых событий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Сон помогает не только закреплять прошлые события в памяти, но и подготавливает мозг к запоминанию новых. К такому выводу пришли японские ученые, опубликовавшие исследование в Nature Communications.

В эксперименте с мышами ученые отслеживали активность особых нейронов — энграмных клеток, отвечающих за формирование воспоминаний. Как и ожидалось, эти клетки активировались во сне после запоминающихся событий, участвуя в закреплении памяти. Однако исследователи обнаружили и другую группу нейронов — «будущие энграмные клетки». Пока они не связаны с конкретными воспоминаниями, но во сне начинают активно взаимодействовать с уже задействованными клетками памяти. Позже именно эти клетки фиксируют новые события.

Смоделировав процесс в нейросетевой модели гиппокампа, ученые показали, что такие взаимодействия зависят от перестройки связей между нейронами, происходящей во время сна. Эти процессы, по мнению исследователей, не только способствуют лучшему запоминанию прошлого, но и подготавливают мозг к более эффективному усвоению новой информации.

Авторы подчеркивают: качество сна между обучающими событиями влияет на способность к дальнейшему запоминанию. Это открытие может быть полезным для систем образования и лечения расстройств памяти.

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