Орбакайте обратилась к Пугачевой в День матери

Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери и опубликовала архивный снимок

Певица Кристина Орбакайте поздравила эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву с Днем матери. Пост об этом она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась архивным снимком с матерью. «С Днем Матери», — подписала она кадр, добавив эмоджи сердечка и букета тюльпанов.

Ранее Алла Пугачева выложила пост, посвященный Дню Победы. Артистка поделилась кадром с изображением Вечного огня. «Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых», — говорится в публикации.