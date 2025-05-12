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13:20, 12 мая 2025Культура

Орбакайте обратилась к Пугачевой в День матери

Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери и опубликовала архивный снимок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте поздравила эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву с Днем матери. Пост об этом она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась архивным снимком с матерью. «С Днем Матери», — подписала она кадр, добавив эмоджи сердечка и букета тюльпанов.

Ранее Алла Пугачева выложила пост, посвященный Дню Победы. Артистка поделилась кадром с изображением Вечного огня. «Помянем тех, кого нет с нами; И будем думать о живых», — говорится в публикации.

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