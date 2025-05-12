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12:17, 12 мая 2025Силовые структуры

Отдыхающий на курорте россиянин попал под арест из-за татуировки

В Анапе задержан мужчина из-за жалобы на его татуировку с запрещенной символикой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Анапе постоялец отеля пожаловался на отдыхающего у бассейна, на теле которого он увидел татуировки с запрещенной символикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, прибывшие на место полицейские задержали отдыхающего. Им оказался 41-летний житель Краснодара. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Затем Анапский городской суд арестовал его на трое суток.

Ранее сообщалось, что в Амурской области суд приговорил вахтовика к 15 суткам ареста за демонстрацию татуировки с нацистской символикой.

По версии следствия, в августе пьяный осужденный демонстрировал знакомым татуировку с нацистской символикой, которую сделал в 2010 году на спине. Фигурант рассказал, что решился на такое тату из-за неформальной группы, в которой состоял, когда жил в Иркутской области. Это изображение было символом объединения, пояснил мужчина. По словам подсудимого, он хочет свести татуировку, но пока у него нет на это денег.

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