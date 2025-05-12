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16:45, 12 мая 2025Мир

Пентагон потратил миллионы долларов на перевозку мигрантов в Гуантанамо и обратно

NBC: Пентагон потратил 21 миллион долларов на перевозку мигрантов в Гуантанамо
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пентагон потратил миллионы долларов на перевозку мигрантов в тюрьму, находящуюся на военно-морской базе США в Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа потратила не менее 21 миллиона долларов на перевозку мигрантов в тюрьму Гуантанамо на военных самолетах в период с 20 января по 8 апреля, согласно данным, предоставленным Конгрессу американскими военными», — говорится в сообщении.

По словам представителя военно-морской службы США, в тюрьме в настоящее время содержатся лишь 32 мигранта, что составляет ничтожную долю от 30 тысяч мигрантов, которых обещал разместить в ней Трамп. Телеканал отмечает, что с тех пор как американский президент объявил об этой инициативе, в Гуантанамо побывало в общей сложности лишь около 500 мигрантов, а большинство из них были впоследствии доставлены обратно в США.

По данным NBC, средняя стоимость одного летного часа для совершающих рейсы в Гуантанамо военных самолетов составила более 26 тысяч долларов. Оппоненты Трампа в Демократической партии осудили его инициативу, назвав ее «расточительным политическим трюком» и «бессмысленной тратой средств, выделенных на военные нужды».

Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена в течение первого года пребывания у власти депортировать до одного миллиона мигрантов. Предыдущий рекорд — более 400 тысяч депортаций за год — был установлен при 44-м президенте Бараке Обаме.

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