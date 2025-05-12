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04:57, 12 мая 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об отправке психически больной женщины в штурм

Украинский пленный Кучерявый: ВСУ отправили на штурм психически больную женщину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Элитный 425-й штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» бросил в штурм психически больную женщину, чтобы избавиться от нее. Об этом рассказал российским военным украинский пленный Станислав Кучерявый, сообщает РИА Новости.

По его словам, в лагере подготовке все издевались над этой женщиной, обзывали ее и били. Из-за того, что женщина «достала» командование ВСУ, ее отправили на штурм. «Те из нас, кто плохо обучался или те, кто были недоразвиты — их били, над ними издевались», — сообщил пленный.

Ранее военный психиатр Радослав Творус заявил, что Польше следует готовиться к наплыву психически больных бойцов ВСУ после завершения конфликта.

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