Военный психиатр Творус призвал Польшу готовиться к наплыву бойцов ВСУ с ПТСР

Военный психиатр Радослав Творус заявил, что Польше следует готовиться к наплыву психически больных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. Он выразил свои опасения в интервью Wirtualna Polska.

По его словам, следует ожидать, что в страну нахлынут не только украинцы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), но также военные с адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями. Кроме того, у украинских солдат могут развиться разнообразные зависимости. «Все это характерно для военных, возвращающихся с фронта домой. Спектр этих расстройств очень широк», — объяснил психиатр.

Как утверждает Творус, ситуация не ограничится лишь психическими проблемами — к ним добавятся другие хронические заболевания, которые могут обостриться после боевых действий.

«Они будут болеть всеми болезнями, которых и у нас в достатке и которые являются цивилизационными заболеваниями: диабет, гипертония, неврологические проблемы», — добавил эксперт.

Творус указал, что подобная ситуация окажет колоссальное влияние не только на Польшу, но и на весь Европейский союз (ЕС), поскольку некоторые из расстройств, которыми может страдать недавно участвовавший в боевых действиях человек, протекают незаметно. «А если вдруг у военного нет ни одного из болезненных симптомов, это не значит, что он здоров и все порядке», — предупредил военный психиатр.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ имеются военные с ПТСР, которые представляют угрозу для других бойцов. Отмечается, что ПТСР обнаружено у тысяч украинских военных, однако на лечение отправляются только те, у кого зафиксированы самые серьезные проявления этого расстройства.