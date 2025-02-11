Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:24, 11 февраля 2025Мир

Одной стране предрекли наплыв психически больных бойцов ВСУ

Военный психиатр Творус призвал Польшу готовиться к наплыву бойцов ВСУ с ПТСР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военный психиатр Радослав Творус заявил, что Польше следует готовиться к наплыву психически больных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. Он выразил свои опасения в интервью Wirtualna Polska.

По его словам, следует ожидать, что в страну нахлынут не только украинцы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), но также военные с адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями. Кроме того, у украинских солдат могут развиться разнообразные зависимости. «Все это характерно для военных, возвращающихся с фронта домой. Спектр этих расстройств очень широк», — объяснил психиатр.

Как утверждает Творус, ситуация не ограничится лишь психическими проблемами — к ним добавятся другие хронические заболевания, которые могут обостриться после боевых действий.

«Они будут болеть всеми болезнями, которых и у нас в достатке и которые являются цивилизационными заболеваниями: диабет, гипертония, неврологические проблемы», — добавил эксперт.

Материалы по теме:
ВСУ перебросили в Дзержинск более 40 тысяч военных. За пять месяцев Российская армия уничтожила две трети группировки противника
ВСУ перебросили в Дзержинск более 40 тысяч военных. За пять месяцев Российская армия уничтожила две трети группировки противника
8 февраля 2025
«Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области
«Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области
10 февраля 2025

Творус указал, что подобная ситуация окажет колоссальное влияние не только на Польшу, но и на весь Европейский союз (ЕС), поскольку некоторые из расстройств, которыми может страдать недавно участвовавший в боевых действиях человек, протекают незаметно. «А если вдруг у военного нет ни одного из болезненных симптомов, это не значит, что он здоров и все порядке», — предупредил военный психиатр.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ имеются военные с ПТСР, которые представляют угрозу для других бойцов. Отмечается, что ПТСР обнаружено у тысяч украинских военных, однако на лечение отправляются только те, у кого зафиксированы самые серьезные проявления этого расстройства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Может когда-нибудь стать Россией». Трамп заявил о ходе мирного урегулирования конфликта на Украине

      Мощное землетрясение произошло у берегов Греции

      Момент мощного взрыва в российском городе попал на видео

      Россиянам рассказали о способе отличить поддельные лекарства

      Российская тревел-блогерша перечислила страны с хорошим отношением к русским женщинам

      Одной стране предрекли наплыв психически больных бойцов ВСУ

      В Курской области бойцы ВСУ привязали сослуживца к дереву над окопами

      Владельца «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте

      Россиянин получил 12 лет колонии за переводы денег ВСУ

      У женщин стала популярной подтяжка лобка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше