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03:19, 8 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили в Дзержинск более 40 тысяч военных. За пять месяцев Российская армия уничтожила две трети группировки противника

ВСУ стянули 40 тысяч военных в 8 бригадах для удержания Дзержинска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В попытке удержать Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в город восемь бригад. Об этом сообщило Минобороны России.

В общей сложности группировка противника превышала 40 тысяч военнослужащих в 50 батальонах. Среди них были формирования иностранных наемников и бригада «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

ВСУ превратили город в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Для обороны также использовались терриконы и шахты.

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11 января 2025

На Украине отказались признать потерю Дзержинска

Минобороны РФ рапортовало о взятии Дзержинска под контроль 7 февраля. Стратегическое значение Дзержинска заключается в том, что контроль над городом позволит защитить от обстрелов Горловку, а также упростит штурм города Часов Яр.

Спикер командования группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин отказался признавать потерю города. По его утверждению, бои в городской застройке продолжаются. Военный добавил, что российские войска обладают значительным численным превосходством и ведут активные штурмовые действия.

В боях за Дзержинск участвовало поразившее Путина подразделение

В боях за Дзержинск участвовало добровольческое подразделение «Ветераны», которое несколько раз вызывало особые комментарии президента России Владимира Путина. Российский лидер трижды отдельно отмечал боевые заслуги «Ветеранов» — в декабре 2023 года, 31 января 2024 года — за бои в районе Авдеевки в ДНР и 20 февраля того же года. В последнем случае президент заявил, что боевые заслуги «Ветеранов» столь высоки, что заслуживают отдельной страницы в истории боевых действий — и не только в российской истории, но и в мировой.

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Помимо «Ветеранов», в Дзержинске действовали 1-я, 9-я и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии. За пять месяцев боев за Дзержинск Российская армия нанесла противнику значительные потери. ВСУ лишились свыше 70 процентов личного состава группировки, теряя в среднем по 200 военных ежедневно.

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