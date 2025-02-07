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23:44, 7 февраля 2025Бывший СССР

Раскрыта численность оборонявшей Дзержинск группировки ВСУ

Минобороны: ВСУ стянули 8 бригад в попытке удержать Дзержинск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В попытке удержать Дзержинск Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в город восемь бригад. Об этом сообщило Минобороны России.

В общей сложности группировка противника превышала 40 тысяч военнослужащих в 50 батальонах. Среди них были формирования иностранных наемников и бригада «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

За пять месяцев боев за Дзержинск Российская армия нанесла противнику значительные потери. ВСУ лишились свыше 70 процентов личного состава группировки, теряя в среднем по 200 военных ежедневно.

7 февраля в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии. При этом спикер командования группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин отказался признавать потерю города — по его словам, в Дзержинске якобы до сих пор продолжаются уличные бои.

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