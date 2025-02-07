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19:31, 7 февраля 2025Бывший СССР

Командование ВСУ отказалось признавать потерю Дзержинска

Командование группировки ВСУ «Хортица» отказалось признавать потерю Дзержинска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинская армия не покинула Дзержинск (украинское название — Торецк), а в городе якобы продолжаются уличные бои. Потерю города отказался признавать спикер командования спикер командования группировки «Хортица» Вооруженные силы Украины (ВСУ) Назар Волошин, сообщает издание «Интерфакс-Украина».

«Бои в Торецке продолжаются в городской застройке. Активные штурмовые действия проводит противник, который всеми силами и средствами давит на направлении», — заявил военный.

Он добавил, что при этом российские войска обладают значительным численным превосходством на этом участке фронта.

7 февраля в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

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