Минобороны сообщило об участии в боях за Дзержинск поразившего Путина подразделения

МО РФ: В боях за Дзержинск участвовало добровольческое подразделение «Ветераны»

В боях за Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) участвовало добровольческое подразделение «Ветераны», которое несколько раз вызывало особые комментарии президента России Владимира Путина. Это следует из сообщения Минобороны России в Telegram.

Оборонное ведомство рассказало, что город перешел под российский контроль в результате активных наступательных действий при участии трех гвардейских бригад и упомянутого добровольческого формирования. Известно, что Путин публично трижды отдельно отмечал боевые заслуги «Ветеранов» — в декабре 2023 года, 31 января 2024 года — за бои в районе Авдеевки в ДНР и 20 февраля того же года. В последнем случае президент заявил, что боевые заслуги «Ветеранов» столь высоки, что заслуживают отдельной страницы в истории боевых действий — и не только в российской истории, но и в мировой. В последнем случае глава государства подробно рассказал о действиях поразившего его подразделения.

«Диаметр этой трубы (по которой скрытно двигались бойцы отряда — прим. «Ленты.ру»), как мне докладывал командир этого подразделения, метр десять сантиметов (...), здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут, прошли свыше трех километров», — привел Путин пример боевой работы «Ветеранов» в Авдеевке. Он рассказал, что после трехкилометрового броска по трубе бойцы заняли почти два десятка зданий в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это особая ситуация», — с удивлением произнес российский лидер.

О занятии Дзержинска стало известно 7 февраля. Считается, что этот город имеет особое стратегическое значение, так как контроль над ним прекратит обстрелы Горловки в ДНР со стороны ВСУ, а также откроет путь к штурму Часова Яра.