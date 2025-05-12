По улице в Москве разлился кипяток

Улицу в Москве залило кипятком из-за прорыва трубы

Одну из улиц Москвы в понедельник, 12 мая, залило кипятком из-за коммунальной аварии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет об улице Павла Андреева — там прорвало трубу с кипятком. На записи, сделанной очевидцами аварии, видно, как горячая вода, от которой поднимается пар, разливается по проезжей части, по которой едут машины, и тротуару. Информацию о повреждениях и пострадавших в результате произошедшего источник не уточнил.

Ранее в мае стало известно, что в Нарьян-Маре коммунальщики извлекли из трубы 200-киллограммовый засор. Он состоял преимущественно из влажных салфеток, памперсов и средств гигиены, не растворяющихся в воде, а значит, запрещенных для выброса в унитаз.