Поддержка Украины в Польше упала перед выборами

AP: В Польше на фоне предстоящих выборов усиливаются антиукраинские настроения

В Польше на фоне предстоящих президентских выборов усиливаются антиукраинские настроения. Об этом сообщает Associated Press.

«Настроение польского общества в отношении украинских беженцев изменилось», — отметил профессор социологии Ягеллонского университета Петр Длугош.

Отмечается, что на фоне электоральной борьбы некоторые кандидаты начали использовать антиукраинскую риторику в попытке заручиться поддержкой избирателей. Согласно данным соцопроса, поддержка помощи украинцам среди населения снизилась с 94 процентов в феврале 2022 года до 57 процентов в декабре 2024 года.

Ранее в польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна во время акции снял с мэрии флаг Украины. Все происходило под аплодисменты толпы.