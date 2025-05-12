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10:10, 12 мая 2025Силовые структуры

Полицейские задержали российского бойца ММА с переделанным оружием

В Москве задержан боец ММА Аллахвердян с переделанным пистолетом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: RCC: MMA & Boxing / YouTube

В Москве задержан 33-летний боец ММА Михаил Аллахвердян с переделанным пистолетом. Об этом сообщает Sport Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, его внедорожник остановили сотрудники ГИБДД в ночь на 5 мая для того, чтобы проверить документы. Во время проверки правоохранители заметили в салоне автомобиля кожаную сумку. Аллахвердян сообщил, что в ней находятся документы, а когда он раскрыл сумку, полицейские увидели в ней пистолет.

Боец ответил, что нашел оружие на улице и собирался отвезти в полицию, и что у него составлено заявление, которое он оставил дома. При осмотре пистолета силовик обнаружил, что у него спилена перегородка, а канал ствола претерпел изменения. Оружие отдали на экспертизу. Выяснилось, что это кустарно переделанный «RETAY S2022-О» калибра 9 мм, а после изменений он стал огнестрельным.

Аллахвердяну грозит уголовное дело.

Ранее сообщалось, что называющий себя бойцом ММА 22-летний россиянин Алим Орков совершил нападение с пистолетом и ножом в гостинице в Москве.

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