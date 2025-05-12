Появилось фото похудевшего Суровикина в Африке

Появилось фото с генералом армии Суровикиным, почтившим память павших в Африке

Появилось фото с героем России генералом армии Сергеем Суровикиным, почтившим в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. Снимок, на котором виден похудевший бывший командующий в зоне спецоперации, опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

На представленном кадре Суровикин в составе делегации двигался к памятнику, чтобы возложить цветы. Мероприятие, в котором замечен генерал, было приурочено ко Дню Победы.

Издание, ссылаясь на генерал-лейтенанта Виктора Соболева, разузнало, что Суровикин работает в Африке военным советником.

До этого военкор Юрий Котенок призывал вернуть генерала армии Суровикина на фронт.

По мнению журналиста, Суровикин остается специалистом высокого класса, навыками которого не стоит пренебрегать.

Экс-командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин пропал из публичного поля после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться.

Позже его видели в Алжире в составе делегации Минобороны России.