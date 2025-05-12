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09:02, 12 мая 2025Экономика

Продажи противозачаточных в России упали

DSM Group: В январе-марте 2025-го продажи противозачаточных в РФ упали на 12 %
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В январе-марте 2025-го аптечные продажи противозачаточных препаратов в России упали на 12 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные DSM Group сообщает газета «Ведомости».

Продажи через аптечные сети пероральных контрацептивов и презервативов составили 10,1 миллиона упаковок. Первых купили 4,8 миллиона (минус девять процентов), вторых — 4,2 миллиона (минус 12 процентов). В денежном выражении показатели остались на уровне прошлого года.

Тенденцию подтвердили и представители аптечных сетей. По словам исполнительного директора RNC Pharma Николая Беспалова, на фоне роста цен россияне выбирают для себя другие каналы продаж: супермаркеты, АЗС и маркетплейсы. Эта тенденция характерна для большинства медицинских изделий из-за ценовой политики аптек. Продавцы выставляют на БАД и всю парафармацевтику максимальную наценку, компенсируя выпадающие от продажи препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, доходы, пояснил он.

Как ранее отмечали в DSM, стоимость противозачаточных таблеток в России в 2024 году выросла на 14,6 процента к предыдущему году. Средняя цена упаковки достигла 1539 рублей. При этом спрос на таблетки от беременности в прошлом году снизился на 1,4 процента.

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