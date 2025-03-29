В России предложили ужесточить продажу некоторых средств от беременности

ВСП: Продажу комбинированных оральных контрацептивов в РФ необходимо ужесточить

В России необходимо ужесточить продажу комбинированных оральных контрацептивов. Такое предложение внес сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов, его слова приводит «Медвестник».

По словам эксперта, свободная продажа некоторых средств от беременности опасна, так как их самовольное использование без назначения врача может негативно влиять на репродуктивное здоровье женщин. Возможно, решения о назначении таких препаратов должна принимать соответствующая комиссия, допустил он.

«То, что сейчас происходит, выходит за пределы понимания: ни рецептов, ни обследования, люди свободно их принимают, и, собственно говоря, как это координируется, непонятно. В связи с этим вопрос стоит о приведении клинических рекомендации в соответствие: не во всех клинических рекомендациях применение контрацептивов правильно отражено», — отметил Власов.

Завкафедрой Воронежского госмедуниверситета, врач-гинеколог Елена Енькова пожаловалась, что общедоступность оральных контрацептивов породила новую парадигму планирования семьи.

«Рождение ребенка откладывается до того момента, когда мы начинаем обсуждать ЭКО. Мы провели анализ: 70 процентов контрацептивов назначаются необоснованно, без запроса на контрацепцию», — заявила она.

По данным аналитической компании DSM Group, стоимость пероральных контрацептивов (противозачаточных таблеток) в России в 2024 году выросла на 14,6 процента к предыдущему году. Средняя цена упаковки достигла 1539 рублей. При этом спрос на таблетки от беременности в прошлом году снизился на 1,4 процента. В компании связали происходящее с увеличением их стоимости, добавив, что в предыдущие годы продажи продукции только росли.