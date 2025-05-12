Ракетный обстрел ВСУ курского города квалифицировали как теракт

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ курского города Рыльска из HIMARS

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльска Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

При осмотре места обстрела найдены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) М 142 HIMARS. Военные следователи назначили взрывотехническую судебную экспертизу по ним. В ходе расследования будут установлены причастные к преступлению из числа представителей вооруженных формирований Украины.



По данным СК, 11 мая украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске, в результате чего трое местных жителей были ранены, полностью разрушена гостиница, повреждены жилые дома.



Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Рыльске, в результате чего двое подростков получили осколочные ранения.