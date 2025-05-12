Раскрыта предполагаемая должность находящегося в Африке генерала Суровикина

Посольство России в Алжире назвало предполагаемую должность генерала Суровикина

Генерал армии и Герой России Сергей Суровикин, предположительно, работает в Африке на должности старшего группы российских военных специалистов. Это следует из сообщения посольства РФ в Алжире, опубликованного в Telegram.

«9 мая посол Российской Федерации в Алжире [Алексей] Соломатин, военный атташе Посольства, старший группы российских военных специалистов, а также дипломаты посольства возложили венки на могилу советского солдата И. Остапченко», — говорится в сообщении.

При этом имя генерала не указывается в публикации.

Ранее Telegram-канал «Милитарист» показал фото с Суровикиным, почтившим в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. При этом канал, ссылаясь на генерал-лейтенанта Виктора Соболева, узнал, что Суровикин работает в Африке военным советником.