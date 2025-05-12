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10:57, 12 мая 2025Ценности

Раскрыты детали роскошной жизни нового Папы Римского

Папа Римский Лев XIV получит кольцо за 520 тысяч долларов и электрокар Mercedes
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Marko Djurica / Reuters

Журналисты New York Post (NYP) раскрыли детали роскошной жизни нового Папы Римского Льва XIV. Материал опубликован на сайте издания.

На торжественной инаугурации бывшему американскому кардиналу Роберту Преву вручат уникальный перстень, также известный как Кольцо рыбака, который ювелиры создают отдельного для каждого понтифика. Лев XIV получит кольцо 999 пробы, стоимость которого оценивается в 520 тысяч долларов (42 миллиона рублей). На украшении будет выгравировано имя Папы и изображение апостола Петра.

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Кроме того, Папа Римский получит подступ к роскошным апартаментам в Апостольском дворце в Ватикане и уединенному дворцу в городе Кастель-Гандольфо — комплексу площадью 55 гектар с видом на озеро Альбано. Вдобавок ожидается, что Лев XIV унаследует пуленепробиваемым электрокар Mercedes-Benz Popemobile белого цвета, оценочная цена которого также составляет 500 тысяч долларов (40 миллионов рублей).

Роберт Прево стал главой Римско-католической церкви 8 мая. Он является членом ордена Святого Августина.

Прево долгое время служил в Перу, занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане — управлял департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру. Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня.

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