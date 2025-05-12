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17:00, 12 мая 2025Путешествия

Раскрыты подробности роскошной жизни стюардесс одной из лучших авиакомпаний мира

PYOK: Стюардессы Emirates получают бесплатное жилье и зарплату без налогов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tony O Brien / Reuters

Стюардессы и бортпроводники базирующейся в Дубае авиакомпании Emirates получают бесплатное жилье и зарплату, не облагаемую налогами. Подробности роскошной жизни членов экипажа одного из лучших перевозчиков мира раскрыл PYOK.

Более того, авиакомпания заявила, что за первые несколько месяцев 2025 года получила хороший доход, благодаря чему смогла вознаградить сотрудников премией в размере полугодовой зарплаты. Также стюардессы пользуются и другими бонусами — к примеру, бесплатной медицинской страховкой и транспортом от дома до работы.

Кроме того, бортпроводники получают большие скидки на рейсы перевозчика, а также перелеты с другими авиакомпаниями мира. А в отелях их ждет бесплатная химчистка.

Ранее стюардесса, работающая в Emirates, рассказала о больших скидках и бонусах для бортпроводников. По словам автора ролика, у нее есть скидка до 90 процентов на авиабилеты большинства авиакомпаний мира.

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