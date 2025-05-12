Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:38, 12 мая 2025Ценности

Рита Дакота показала последствия пластики со словами «покусанная пчелами алкоголичка»

Певица Рита Дакота показала оставшийся после неудачной пластики мешок под глазом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ritadakota

Российская певица Рита Дакота показала последствия неудачной пластической операции на лице со словами «покусанная пчелами алкоголичка». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница продемонстрировала оставшийся после процедуры мешок под глазом, отметив, что он сохраняется на протяжении 10 месяцев. «Когда я улыбаюсь, этот мешок перекрывает мне полглаза, как будто я покусанная пчелами алкоголичка», — заявила автор поста.

При этом звезда не стала раскрывать имя врача, который провел операцию. Она пояснила, что данный специалист имеет хорошую репутацию и испортил ей внешность ненамеренно. Однако, по словам Дакоты, медик отказался признавать свою ошибку.

В то же время знаменитость отметила, что неудачная пластика повлияла на ее работу. «Отказала новому крутому шоу на "Пятнице" недавно из-за этого. Клип один дорогущий запорола, потому что везде ужасно выгляжу. Это, конечно, боль», — посетовала певица. Также она добавила, что рассматривает возможность скорректировать внешность у другого врача.

В феврале Рита Дакота также показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия пригрозила России новыми санкциями при одном условии

    В коде Windows 11 нашли фатальную ошибку

    Опубликованы фото подаренного Трампу самолета за 400 миллионов долларов

    Стало известно о панике ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Стоимость золота обвалилась на фоне договоренностей США и Китая

    Австралийский наемник рассказал о зачислении в ряды ВСУ в пьяном виде

    В Китае обеспокоились контактами между Россией и США

    Москвичам назвали сроки возвращения тепла

    Уехавший из-за СВО скандальный писатель заявил о желании вернуться в Россию

    Россияне поставили рекорд по покорению горы при попытке спастись от медведя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости