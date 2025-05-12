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19:27, 12 мая 2025Ценности

Россияне ринулись скупать игрушки Лабубу за 50 тысяч рублей

В России спрос на плюшевых монстров Лабубу за 50 тысяч рублей вырос в пять раз
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Россияне начали скупать мягкие игрушки Лабубу за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Shot.

Речь идет о плюшевых игрушках в виде монстров, которые принято вешать на сумку или одежду. Дизайн кукол Labubu китайского бренда Pop Mart создал иллюстратор Касинг Лунг, который родился в Гонконге и вырос в Нидерландах. По словам автора, дизайн игрушки вдохновлен европейскими сказками и эстетикой скандинавской природы.

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На данный момент спрос на Лабубу в России вырос в пять раз: оригинальные боксы с персонажами байеры привозят в страну за 50 тысяч рублей, при этом копии игрушек продаются на маркетплейсах. Стоимость реплик, как правило, не превышает тысячи рублей.

В апреле россияне бросились скупать бирки от хлеба.

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