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16:19, 28 апреля 2025Ценности

Россияне бросились скупать бирки от хлеба

Россияне бросились скупать бирки от хлеба ради памятных дат
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне бросились скупать бирки от хлеба. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

В беседе с журналистами Юлия (фамилия не раскрывается), которая продает старые вещи через ресейл-платформы, рассказала, что россияне стали массово покупать бирки не так давно. По ее словам, она нашла их на даче и решила выставить на продажу. Через некоторое время к ней начали поступать много звонков по поводу бирок. Многие покупатели просили пластинки с конкретными датами, но их у нее не было.

Собеседница издания объяснила, что бирки чаще всего используют женщины для скрапбукинга. Оказалось, что таким образом они оформляют памятные альбомы для своих новорожденных детей. Юлия отметила, что ей удалось продать пока только одну бирку примерно за 100 рублей. При этом она уточнила, что на ресейл-платформах появились продавцы, торгующие тем же товаром.

Ранее сообщалось, что россияне массово скупили товары из нашумевшего сериала «Белый лотос».

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