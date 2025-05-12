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10:19, 12 мая 2025Путешествия

Россиянин пережил клиническую смерть на отдыхе в Турции

Shot: Россиянин прыгнул с пирса в отеле Антальи и впал в кому
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Россиянин нырнул с пирса во время отдыха в Турции и пережил клиническую смерть. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 29-летний массажист Никита Ч. из Москвы остановился в пятизвездочном отеле «Адам и Ева» в Анталье с друзьями. Там он прыгнул с пирса, однако из-за небольшой глубины он ударился о дно и получил перелом шейного позвонка.

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В больнице врачи зафиксировали клиническую смерть. Кроме того, у мужчины обнаружили повреждение спинного мозга и пробитое легкое. Уточняется, что россиянин впал в кому и сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Пострадавшему провели операцию, и ему предстоит еще одна. По предварительным подсчетам, лечение обойдется в 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). При этом отель, страховая компания и туристическая фирма «Пегас» отказались оказать какую-либо помощь семье москвича.

Как утверждают друзья Никиты Ч., только через несколько дней после происшествия на пирсе появилась табличка с просьбой не прыгать с него.

Ранее российские туристы отравились дикой хурмой в Таиланде и попали в больницу. Теперь им грозит штраф или же лишение свободы на срок до трех лет из-за одного местного запрета.

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