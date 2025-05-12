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05:31, 12 мая 2025Россия

Российские военнослужащие рассказали об освобождении села в ДНР

Российские военные освободили село Лысовка в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об операции по освобождению населенного пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Штурмовые подразделения действовали в условиях ожесточенного сопротивления. «У них постоянно висела птичка в воздухе и незамеченными практически не получалось пройти к ним», — отметил заместитель командира штурмового батальона по военно-политической работе Сергей Бацулин. Он добавил, что освободить Лысовку удалось в первую очередь благодаря умелым действиям российских бойцов.

Российские военные вошли в Лысовку ночью и рано утром. Во время боев военные РФ уничтожили значительное количество вражеской техники, включая тяжелые беспилотники типа «Баба Яга».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что линия фронта в республике изменяется из-за продвижения Вооруженных сил РФ на разных направлениях.

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