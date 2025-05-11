В ДНР рассказали о продвижении ВС России на разных направлениях

Глава ДНР Пушилин: фронт изменяется из-за продвижения ВС РФ

Линия фронта в Донецкой народной республике (ДНР) изменяется из-за продвижения Вооруженных сил (ФС) РФ на разных направлениях. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска «продвигаются с разными темпами на разных участках». Политик также отметил, что за минувшую неделю под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Липовое, Лысовка и Троицкое.

8 мая в Минобороны России сообщили, что ВСУ во время объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия атаковали Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Там добавили, что Российская армия реагировала на нарушения зеркально, действуя адекватно складывающейся обстановке. Позднее выяснилось, что 100-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла значительные потери во время неудачной контратаки в Дзержинске.