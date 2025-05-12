Российские военные взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат ВСУ

Минобороны: ВС РФ взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен экипаж танка и не менее десяти украинских военных на александро-калиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

Российские военные Южной группировки войск в ДНР захватили крупный опорный пункт в районе одного из населенных пунктов. Там же они уничтожили американский бронетранспортер М113 и танк.

«Зашли, обнаружили, что их там десять… Противник вел огонь интенсивный. Поначалу они отстреливались. В дальнейшем уже поняли, что шансов у них мало, и решили сдаться», — рассказал о ходе боев один их военных, который участвовал в штурме опорного пункта.

Ранее военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об операции по освобождению населенного пункта Лысовка в ДНР. Бойцы ВС России сообщили, что штурмовые подразделения действовали в условиях ожесточенного сопротивления.