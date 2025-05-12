Российский хакер получил шесть лет колонии по делу о госизмене

В Томске суд вынес приговор 20-летнему хакеру за атаки против органов власти

Томский областной суд приговорил к шести годам и трем месяцам колонии общего режима 20-летнего жителя после хакерских атак против ресурсов органов власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества области.

Молодого человека признали виновным в преступлении по статьям 275 («Государственная измена») и 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Следствие и суд установили, что молодой человек использовал программы для нейтрализации средств защиты компьютерной информации и атаковал интернет-ресурсы учреждений города. За это ему заплатила иностранная организация. В суде хакер признал свою вину.

Ранее сообщалось, что женатому на украинке таксисту из Москвы предъявили обвинение в госизмене.