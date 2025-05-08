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14:53, 8 мая 2025Силовые структуры

50-летнему таксисту из Москвы предъявили обвинение в госизмене

Женатому на украинке таксисту из Москвы предъявили обвинение в госизмене
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Таксисту из Москвы, женатому на уроженке Кривого Рога, Украина, предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, 50-летнего мужчину задержали 18 марта по обвинению в мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Однако на протяжении следующих полутора месяцев его срок нахождения под стражей продлевался из-за различных административных правонарушений.

В конце апреля правоохранительные органы обвинили таксиста в госизмене и арестовали уже по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Подробности его дела не разглашаются. Известно лишь то, что до 2022 года он вместе с женой-украинкой проживал в московском районе Ховрино, но после начала специальной военной операции она могла покинуть Россию. «Сейчас соцсети женщины закрыты, но в оформлении страниц можно найти картинки в поддержку Украины», — отмечается в публикации.

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