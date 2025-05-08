50-летнему таксисту из Москвы предъявили обвинение в госизмене

Женатому на украинке таксисту из Москвы предъявили обвинение в госизмене

Таксисту из Москвы, женатому на уроженке Кривого Рога, Украина, предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, 50-летнего мужчину задержали 18 марта по обвинению в мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Однако на протяжении следующих полутора месяцев его срок нахождения под стражей продлевался из-за различных административных правонарушений.

В конце апреля правоохранительные органы обвинили таксиста в госизмене и арестовали уже по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Подробности его дела не разглашаются. Известно лишь то, что до 2022 года он вместе с женой-украинкой проживал в московском районе Ховрино, но после начала специальной военной операции она могла покинуть Россию. «Сейчас соцсети женщины закрыты, но в оформлении страниц можно найти картинки в поддержку Украины», — отмечается в публикации.

Ранее в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.